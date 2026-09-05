658 тонн тяги и доставка на Марс 1,5 тонны грузов: Rocket Lab запустит необычную многоразовую ракету Neutron до конца 2026 года

Rocket Lab продолжает подготовку многоразовой ракеты Neutron к первому полету, который компания планирует провести до конца 2026 года. Ключевые элементы ракеты уже прошли важные испытания: необычный обтекатель Hungry Hippo («Голодный бегемот») завершил программу проверок, а метановые двигатели Archimedes выдержали более 400 огневых тестов.

43-метровая Neutron должна вывести Rocket Lab из сегмента малых носителей (в котором компания выступает с ракетой Electron) в класс средних ракет. В многоразовой конфигурации она сможет выводить не менее 13 тонн на низкую околоземную орбиту. Также заявлена возможность отправлять до 1,5 тонны полезной нагрузки к Марсу или Венере.

Главная особенность Neutron — обтекатель Hungry Hippo. Его створки не отделяются от первой ступени во время полета. Они раскрываются, выпуская вторую ступень с полезной нагрузкой, а затем закрываются перед возвращением ускорителя.

Такая схема позволяет не сбрасывать створки в океан, а значит, избавляет от необходимости искать их и восстанавливать после контакта с морской водой. В конце августа Rocket Lab сообщила о завершении испытаний Hungry Hippo, включая многократное открытие и закрытие конструкции в условиях, имитирующих полет. Ранее в нее также интегрировали теплозащиту, авионику и системы управления.

Первую ступень Neutron оснастят девятью двигателями Archimedes, работающими на метане и жидком кислороде. Их суммарная стартовая тяга должна достигать 6450 кН, или около 658 тонн-силы.

Программа испытаний Archimedes уже превысила 400 огневых запусков. Rocket Lab заявляет, что испытания подтвердили работоспособность и ресурс ключевых компонентов, а двигатели для первого летного экземпляра Neutron уже находятся в производстве.

На второй ступени будет установлен один вакуумный Archimedes. Сама ступень необычно размещена внутри межступенчатой конструкции и фактически подвешена в ней. Благодаря этому топливные баки не испытывают основные продольные нагрузки, что позволяет снизить массу конструкции. Значительная часть самой ракеты изготовлена из углепластика.

В дальнейшем первую ступень планируют возвращать с помощью собственных двигателей: она сможет садиться на морскую платформу или возвращаться непосредственно к месту запуска. Однако во время первого полета Rocket Lab не будет пытаться спасти ускоритель — дебютный запуск нужен прежде всего для проверки ракеты и сбора данных.

Neutron будет стартовать с комплекса Launch Complex 3 на острове Уоллопс в Вирджинии. Построенная в 2025 году площадка оснащена инфраструктурой для хранения жидкого кислорода, сжиженного природного газа и азота, а также системой подачи воды для защиты стартового комплекса.

Rocket Lab рассчитывает использовать Neutron для запуска спутниковых группировок, оборонных и межпланетных миссий. Компания также расширяет сотрудничество с Космическими силами США, в том числе в области перспективных спутниковых систем связи.