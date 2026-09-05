Mazda CX-5 стал хитом в России — японский кроссовер продается лучше Haval M6 и белорусского Belgee X50+

В августе Mazda CX-5 закрепил за собой восьмое место в рейтинге самых популярных новых автомобилей в РФ

Кроссовер Mazda CX-5, поставляемый в Россию по альтернативным каналам, вошлел в десятку самых продаваемых новых автомобилей страны по итогам августа 2026 года. Причем не просто вошел — он обошел по продажам официально представленные на рынке Belgee X50+ и Haval M6.

По данным «Автостата» со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг», за август россияне приобрели 2965 новых Mazda CX-5. В годовом выражении продажи модели выросли сразу на 429,5%: в августе 2025 года было реализовано лишь 560 таких автомобилей. Рыночная доля CX-5 увеличилась с 0,46% до 2,59%.

Еще заметнее рост по итогам первых восьми месяцев 2026 года. В России продано 16 716 новых CX-5 против 1867 годом ранее — рост составил 795,3%, то есть почти в девять раз.

Самой продаваемой моделью страны осталась Lada Granta — 10 659 (ед.), хотя спрос на нее сократился на 17,4%. Второе место занял Haval Jolion (6268 ед.), а третье — Tenet T7 с результатом (6088 ед.). В первую пятерку также вошли Lada Vesta (5372 ед.) и Tenet T4L (4596 ед.).

Российский рынок новых легковых автомобилей в целом в августе сократился на 6,5% год к году — до 114 285 машин. Однако накопленный результат за январь–август остается положительным: продано 844 999 автомобилей, что на 9,3% больше показателя аналогичного периода 2025 года.