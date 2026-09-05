Всё лучшее — только китайцам? Xiaomi 18 Fold и Xiaomi Pad 9 Pro Max будут продаваться только в Китае

Новая фирменная однокристальная система Xiaomi Xring O3 не появится на глобальном рынке: устройства на ее базе — складной смартфон Xiaomi 18 Fold и планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max — будут официально продаваться только в Китае. Об этом сообщает Ximitime со ссылкой на данные из кода HyperOS 4. По сути, компания продолжит стратегию, которую ранее использовала с SoC XRING O1.

Первым устройством с Xring O3 станет складной Xiaomi 18 Fold. Смартфон получит 7,58-дюймовый внутренний экран и наружный с диагональю 5,38 дюйма, аккумулятор емкостью 6000 мА·ч и тройную камеру Leica с датчиками с разрешением 200, 50 и 50 Мп. Вторым носителем новой SoC станет флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max с экраном диагональю 13,3 дюйма. Эти устройства также станут первыми под управлением HyperOS 4.