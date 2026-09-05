Космический корабль, который научился плавать: Starship S40 вернется на Starbase 8 октября

Только теперь он не плывет самостоятельно — его погрузили на судно Boskalis Forte

Космический корабль Starship Ship 40, который неожиданно уцелел после приводнения в Индийском океане, направляется обратно на базу SpaceX в Техасе. Сейчас аппарат перевозит судно Boskalis Forte, прибытие его в район Starbase запланировано на 8 октября. Примерно на следующей неделе Boskalis Forte обогнет Африку и через Атлантический океан отправится в Браунсвилл.

Ship 40 использовался в 13-м испытательном полете Starship, состоявшемся 25 июля. Этот запуск стал одним из наиболее успешных для программы: во время возвращения верхняя ступень сохранила работоспособность всех шести двигателей, прошла вход в атмосферу и выполнила особенно мягкое приводнение в Индийском океане.

Главной неожиданностью стало состояние корабля после посадки. Изначально SpaceX не планировала возвращать прототип, однако S40 взорвался, как это было раньше, и не затонул, сохранил герметичность и продолжил дрейфовать примерно в 1500 км от побережья Австралии.

После этого SpaceX решила провести необычную спасательную операцию. Первым к Starship подошло судно Go Australis, а позднее к работам подключились Normand Ranger и Skimmer Tide. Теперь транспортировкой возвращенного аппарата занимается Boskalis Forte.

Если график не изменится, морское путешествие S40 завершится на второй неделе октября. На Starbase инженеры SpaceX смогут впервые подробно исследовать корабль.