Большой и просторный Hyundai, которому не нужен бензин: в Европе стартовали продажи Hyundai Staria Electric

218 л.с. и 430 км на одной зарядке

Hyundai вывела на европейский рынок электрический минивэн Staria Electric (который ранее дебютировал в Южной Корее). Новинку позиционируют как более просторную альтернативу Volkswagen ID. Buzz: при длине 5253 мм она крупнее немецкой модели и вмещает до девяти человек.

Внешне электрическую версию легко отличить от бензиновой и гибридной Staria. Спереди появилась закрытая решетка радиатора со встроенным зарядным портом, а в нижнем воздухозаборнике установлены активные аэродинамические заслонки. Дополняют образ специальные колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Staria Electric оснащается одним электромотором на передней оси мощностью 218 л.с. Питание обеспечивает тяговая батарея емкостью 84 кВт·ч, которая позволяет проехать до 430 км на одной зарядке (по циклу WLTP).

Одной из главных особенностей модели стала 800-вольтовая архитектура. На мощной станции постоянного тока зарядка аккумулятора с 10 до 80% занимает около 20 минут. Уже в базовое оснащение входят тепловой насос и система подогрева батареи.

Практичность остается одним из главных преимуществ минивэна. Даже в девятиместной конфигурации с установленным третьим рядом объем багажника составляет 1303 литра. Спереди предусмотрен дополнительный 24-литровый отсек (например, для хранения зарядных кабелей), а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2 тонн при полезной нагрузке до 750 кг.

В Европе модель предлагается в трех комплектациях: Trend, Prime и Calligraphy. Уже базовая версия получила полностью светодиодную оптику, два 12,3-дюймовых дисплея, подогрев передних сидений, парктроники, камеру заднего вида и широкий набор электронных ассистентов.

Флагманская Staria Electric Calligraphy рассчитана на семь пассажиров. Вместо трехместного второго ряда здесь установлены два отдельных кресла повышенной комфортности с подогревом, вентиляцией и режимом релаксации. Также в оснащении аудиосистема Bose, система кругового обзора, атмосферная подсветка.

В Германии цены начинаются от 57 450 евро за версию Trend. Комплектация Prime стоит от 63 650 евро, а семиместная Calligraphy — от 66 950 евро.

Для сравнения, длиннобазный Volkswagen ID. Buzz Pro с батареей на 86 кВт·ч стоит в Германии от 57 887 евро. Таким образом, базовая Hyundai Staria Electric оказалась немного дешевле своего главного конкурента, несмотря на более просторный салон.