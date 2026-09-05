Monjaro выходит в премиум. Представлен новый Geely Monjaro L Plus — 5 метров длины, окраска как у Mercedes-Maybach, 313 л.с. и ИИ Super Eva

Geely Monjaro, который по размеру колесной базы превосходит Land Cruiser 300

Geely официально представила в Китае новый Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus). Новинка заметно крупнее актуального Monjaro L, получила продвинутую электронику и будет предлагаться как с традиционным бензиновым двигателем, так и с гибридной силовой установкой. Продажи должны начаться в ближайшее время.

Габариты Monjaro L Plus составляют 4955 × 1960 × 1769 мм, колесная база — 2900 мм. В оформлении экстерьера Geely сохранила стилистику Monjaro L, но добавила больше хрома, двухцветную окраску на манер автомобилей Mercedes-Maybach и новые легкосплавные диски.

На крыше установлен лидар, который используется комплексом помощи водителю Qianli Haohan H5. Geely заявляет поддержку продвинутых функций ассистированного вождения, но полный перечень доступных возможностей пока не раскрыт.

В салоне центральный дисплей и отдельный экран перед пассажиром визуально объединены в панорамную панель диагональю 30 дюймов (как в машинах Li Auto). Для пассажиров второго ряда предусмотрен потолочный экран с диагональю 17,3 дюйма.

В основе информационно-развлекательной системы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8295. Кроссовер также получил программную платформу Flyme Auto и интеллектуального ассистента Super Eva.

Geely Monjaro L Plus предложат с двумя силовыми установками на выбор. Гибридная версия — с 2,0-литровым мотором BHE20-EFZ мощностью 218 л.с. и электромотором мощностью 313 л.с. Это самозарядная система без подключения к внешним источникам.

Бензиновый Monjaro L Plus получит 2,0-литровый турбомотор BHE20-PFZ мощностью 290 л.с.