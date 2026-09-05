Samsung будет продавать старый смартфон под видом нового? Рассекречен Samsung Galaxy A18 4G — он практически полностью повторит Samsung Galaxy A17, но станет дороже

Samsung Galaxy A18 4G полностью рассекретили еще до официальной премьеры. Ресурс Android Headlines опубликовал и рендеры, и характеристики. Судя по изображениям, новый бюджетный смартфон Samsung не будет отличаться от Galaxy A17. А вот цена вырастет, и существенно — с 200 до 300 евро.

Смартфону приписывают 6,7-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Спереди сохранится каплевидный вырез под фронтальную камеру и характерная широкая рамка вокруг экрана с «подбородком» внизу.

В основе аппаратной платформы — Soc MediaTek Helio G99, и тут без изменений. Базовая версия получит 4 ГБ оперативной памяти, объем флеш-памяти составит 128/256 ГБ. Также ожидается слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 2 ТБ.

Смартфон получит батарею емкостью 5000 мА·ч с поддержкой проводной 25-ваттной зарядки. Также будут адаптеры Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP64.

Основная камера будет состоять из трех модулей: 50-мегапиксельного главного сенсора, сверхширокоугольной камеры с 5-мегапиксельным датчиком и модуля для съемки макро с датчиком разрешением 2 Мп. Габариты Galaxy A18 4G составят 164,4 × 77,9 × 7,7 мм, вес — 193 грамма.

Дизайн практически полностью повторяет Galaxy A17: плоские панели, вертикальный блок из трех камер и фирменный выступ Key Island с кнопками питания и регулировки громкости.

Также Samsung готовит Galaxy A18 5G: внешне он будет идентичен 4G-версии, но получит другую однокристальную систему.