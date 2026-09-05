Безрамочный смартфон Tecno показали спереди и сзади. Пока что это концепт

Tecno привезла на IFA 2026 концептуальный смартфон с заявленной рамкой дисплея 0 мм, о чем мы уже сообщали, а теперь наш корреспондент прислал новые фото, на которых также видна задняя часть.

По факту, черной рамки вокруг экрана действительно не осталось, но видна светлая часть, которая является фактически центральной рамкой корпуса смартфона.

Добиться такого эффекта удалось благодаря двухслойному защитному стеклу, нижняя часть которого загибается вокруг средней рамки и закрывает чёрные области. Кроме того, Tecno пришлось изменить процесс сборки дисплея. Сенсорную систему и элементы интерфейса также пришлось адаптировать.

Сам дисплей представляет собой 6,78-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Tecno пока не объявила о серийном выпуске такой модели, однако заявляет, что разработанные технологии могут найти применение в будущих флагманских смартфонах.