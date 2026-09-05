Безрамочный смартфон Tecno показали спереди и сзади. Пока что это концепт

Концепт получил 6,78-дюймовый AMOLED с частотой 144 Гц

Мобильные телефоны

Tecno привезла на IFA 2026 концептуальный смартфон с заявленной рамкой дисплея 0 мм, о чем мы уже сообщали, а теперь наш корреспондент прислал новые фото, на которых также видна задняя часть. 

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Источник изображения: iXBT.com

По факту, черной рамки вокруг экрана действительно не осталось, но видна светлая часть, которая является фактически центральной рамкой корпуса  смартфона.

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Источник изображения: iXBT.com

Добиться такого эффекта удалось благодаря двухслойному защитному стеклу, нижняя часть которого загибается вокруг средней рамки и закрывает чёрные области. Кроме того, Tecno пришлось изменить процесс сборки дисплея. Сенсорную систему и элементы интерфейса также пришлось адаптировать.

Сам дисплей представляет собой 6,78-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

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Источник изображения: iXBT.com

Tecno пока не объявила о серийном выпуске такой модели, однако заявляет, что разработанные технологии могут найти применение в будущих флагманских смартфонах.

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