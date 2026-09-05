Motorola тоже хочет широкий складной смартфон, как iPhone Ultra или Fold8. В Сети уже появились эскизы

Компания Motorola тоже хочет выпустить раскладной смартфон в более широком формате. Ресурс Android Headlines уже поделился первыми изображениями.

Правда, это не изображения самого смартфона, а эскизы. Причём эскизы разных моделей, но среди них есть и грядущая новинка.

Источник говорит, что Motorola намерена выпустить такой смартфон в ближайшие месяцы, но пока подробностей на этот счёт нет.

Зато сообщается о дисплее «без складок», защитном 3D-стекле и удобной для открывания рамке.

На эскизе можно видеть горизонтально расположенный модуль с камерами. Такой же ожидается у iPhone Ultra. Причём камер, возможно, будет три, тогда как у нового iPhone и уже вышедшего Fold8 их по две. Впрочем, то, что визуально является модулем камеры, может им и не быть.