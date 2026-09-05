Большое никакого безлимитного гейминга. Подписчики Game Pass получат лишь 5-15 часов в Xbox Cloud Gaming в месяц

Но время можно будет докупить

Компания Microsoft решила ввести временные лимиты в свой облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming. Теперь играть можно будет лишь определённое количество часов, а дополнительное время нужно будет докупать.

С ноября неограниченный доступ, который ранее был у подписчиков сервиса Game Pass, перестанет существовать. Вместо него геймеры получат лишь от 5 до 15 часов в месяц. Если точнее, 5, 10 либо 15 часов для тарифов Essential, Premium Ultimate соответственно. Цен на дополнительные часы пока нет, но сообщается, что неиспользованные часы, которые геймеры докупят сверх изначального лимита, будут переноситься на следующий месяц.

Microsoft говорит, что изменения ощутит лишь около 4% подписчиков Game Pass. Всё потому, что облачным геймингом пользуется в целом небольшой процент подписчиков, а часть из них играет мало.

Кроме того, поиграть через Xbox Cloud Gaming с ноября смогут и геймеры вообще без подписки. Для этого им так же нужно будет купить часы.