Видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5060 Ti 16GB теперь стоят примерно одинаково, и авторы Hardware Unboxed сравнили их в 52 играх

Буквально пару недель назад авторы Hardware Unboxed сравнили видеокарты Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070, которые по производительности и рекомендованной цене не являются конкурентами, но из-за сильно подорожания второй модели теперь они прямые конкуренты на рынке. Теперь же ситуация дошла до того, что за цену Radeon RX 9070 XT продают и GeForce RTX 5060 Ti 16GB. И наши коллеги решили провести и такое сравнение.

Само собой, в нормальное время эти модели вообще никак не пересекались на рынке. Напомним, у флагмана AMD рекомендованная цена составляет 600 долларов, а у среднебюджетной модели Nvidia это 430 долларов. Первая на рынке должна была конкурировать с RTX 5070 Ti, а для второй конкурентом являлась RX 9060 XT 16GB.

Сейчас же обе участницы тестирования продаются на многих рынках примерно по одинаковым ценам: около 750-800 долларов/евро.

Карта AMD, конечно, намного быстрее. Но авторы проверили, на сколько именно и именно на большой выборке современных игр.

В итоге на выборке из 52 игр в среднем RX 9070 XT опережает RTX 5060 Ti 16GB в 1440p на 62%, а в 4K разница вырастает до 71%.