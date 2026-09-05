Тесты показывают, что при активации DLSS 5 даже генератор кадров спасёт ситуацию далеко не всегда

После выхода игры NBA 2K27, которая первой получила поддержку DLSS 5, мы увидели независимые тесты, которые показали падение производительности при включении технологии в 2-5 раз. Свежие тесты Tom’s Hardware указывают на то, что даже многокадровая генерация в ряде случае не спасёт ситуацию, не говоря уже об апскейлере.

Сама Nvidia, напомним, демонстрировала тесты с учётом генератора кадров в максимальном режиме х6 и с апскейлерами. Апскейлеры, как мы уже говорили, почти не повышают производительность, так как DLSS 5 включается в работу уже после работы апскейлера. Теперь же стало понятно, что и генератор кадров помогает не всегда.

Точнее, работает-то он всегда и всегда повышает производительность. Однако дело в том, что DLSS 5 заметно повышает задержку. Нейронный рендеринг включается на последнем этапе обработки графики видеокартой и требует времени. Из-за этого задержка вырастает в полтора-два раза, а порой и более. Сами генераторы кадров, напомним, тоже повышают задержку.

В итоге получается, что в некоторых сценариях задержка после включения DLSS 5 уже слишком высока, и включение генератора кадров, конечно, увеличит счётчик число на счётчике fps, но из-за высокой задержки плавности в геймплее не будет.

К примеру, для разрешения 1440p генератор будет работать нормально только с картами от RTX 5070 и старше. Хотя формально на RTX 5060 Ti тоже можно получить много кадров в секунду. В случае же 4K вообще подойдут только RTX 5080 и RTX 5090.

При этом есть ещё одна любопытная делать. Активация генератора кадров требует дополнительного выделения видеопамяти. В итоге на картах с 8 ГБ даже в Full HD может потребоваться включение апскейлера, который не повысит производительность саму по себе, но разгрузит видеопамять.

Напомним, речь об очень нетребовательной игре, которая без DLSS 5 на максимальных настройках даже при включённой трассировке лучей в 4К выдаёт 40 к/с на RTX 5050.

Также авторы проверяли энергопотребление и оказалось, что в этой игре MSI RTX 5090 Lightning Z с её повышенным лимитом мощности после включения DLSS 5 потребляет даже больше, чем в предыдущих тестах в Control. Показатель доходит до 850 Вт, что на 48% больше, чем у обычной RTX 5090, но и производительность вырастает на немалые 22%.