Samsung будет делать упор на бюджетные смартфоны, вопреки тенденциям на рынке

На фоне продолжающегося кризиса памяти компания Samsung будет делать больше акцент на бюджетные смартфоны и собирается наращивать их производство. Так сообщает газета Maeil Business Newspaper, ссылающаяся на производственные планы корейского гиганта.

Если точнее, то упор будет не только на бюджетные, но и на среднебюджетные модели, но в первую очередь именно на доступные.

Samsung планирует произвести около 33,7 млн смартфонов Galaxy A среднего и низкого ценового сегмента в период с августа по ноябрь. Это 58% от общего запланированного объема производства компании в 58 млн телефонов и планшетов за указанный период. То есть, если рассматривать только смартфоны, то доля будет ещё выше.

Из всего этого объёма более половины, а именно 18 млн, придётся всего на две дешёвые модели: Galaxy A17 и будущий Galaxy A18. Лишь на эти две модели придётся 53% всего объёма линейки Galaxy A.

Samsung будет делать упор на бюджетные модели во времена, когда многие конкуренты, напротив, сокращают линейки дешёвых смартфонов. В данном случае компания хочет сделать упор не на прибыль, а на долю рынка.

Напомним, согласно данным Counterpoint, которые публикуются каждый квартал, бюджетники Samsung всегда входят в десятку самых продаваемых аппаратов в мире, причём зачастую сразу несколько моделей.