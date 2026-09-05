Mitsubishi Pajero превратится в кроссовер и станет конкурентом Toyota RAV4

Mitsubishi превратит возрожденный Pajero в основу целого семейства внедорожников. Флагманский рамный SUV дополнит компактная модель, а позднее в линейке появится небольшой автомобиль в формате японского кей-кара.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

О планах рассказал президент и операционный директор Mitsubishi Motors Кэйсукэ Кисиура во время мировой премьеры нового Pajero в Японии. Компания также показала силуэты двух будущих моделей с характерными угловатыми кузовами.

Компактный Pajero, по данным японских СМИ, может дебютировать в 2028–2029 годах и составить конкуренцию Toyota RAV4. В отличие от флагманской модели с лестничной рамой, он, вероятно, получит несущий кузов и электрифицированные силовые установки.

Еще одна новинка станет современным продолжением Pajero Mini, который выпускался с 1994 по 2012 год. Ее появление ожидается примерно в 2030 году. Автомобиль должен получить более брутальную внешность и увеличенный дорожный просвет по сравнению с Mitsubishi Delica Mini. В соответствии с требованиями японского класса кей-каров ему положен 660-кубовый турбомотор. Скорее всего будет и версия с полным приводом.

Расширение семейства Pajero станет частью масштабного обновления модельного ряда Mitsubishi. В период с 2026 по 2031 финансовый год компания планирует представить 13 новых моделей, включая пять гибридов и пять подключаемых гибридов.

При этом нынешний Pajero Sport, который не имеет ничего общего с новым Pajero, пока не собираются отправлять на пенсию. По словам представителя Mitsubishi Кунитоси Итагаки, новый Pajero не является прямой заменой этой модели. Компания продолжит выпускать Pajero Sport на рынках, где сохраняется спрос и автомобиль соответствует местным требованиям.

Нынешний Pajero Sport дебютировал в 2015 году на базе пикапа Triton, а в 2019 и 2024 годах пережил рестайлинги. Несмотря на солидный возраст, Mitsubishi пока не объявила о разработке его преемника. В Австралии модель прекратили продавать в 2025 году из-за несоответствия обновленным требованиям.

Где именно будут продаваться два младших Pajero, пока не решено. Кей-кар, вероятнее всего, останется эксклюзивом для Японии, а компактный Pajero может получить более широкую международную прописку.