Это первый профессиональный OLED-монитор компании. Eizo представила ColorEdge CG3200X

Компания Eizo представила свой первый профессинальный монитор ColorEdge на основе панели OLED. Новинка ColorEdge CG3200X выйдет в продажу в конце года, но цен пока нет.

В основе монитора лежит 32-дюймовая панель QD-OLED с разрешением 4K UHD. Повышенной кадровой частоты тут нет, так что всё ограничено базовыми 60 Гц. При этом монитор поддерживает нативную работу с частотой 24 Гц и 48 Гц для контента с частотой 24 к/с.

Пиковая яркость заявлена равной 1000 кд/кв.м, яркость белого цвета по всему экрану составляет 300 кд/кв.м, а охват цветового пространства DCI-P3 достигает 99%. Панель работает в 10-битном режиме.

Само собой, монитор проходит заводскую калибровку, при этом тут есть встроенный калибровочный датчик с поддержкой ColorNavigator 7.

Из остального можно выделить порт USB-C с возможностью подачи по нему до 60 Вт мощности, наличие KVM-переключателя и пятилетнюю гарантию, правда, на саму панель гарантия лишь один год или 10 000 часов работы.