На долю процессора, ОЗУ и SSD в среднем теперь приходится чуть ли не 70% себестоимости ноутбука

Согласно данным аналитиков TrendForce, за последние полтора года, хотя, вероятнее всего, примерно за год, совокупная стоимость процессора, оперативной памяти и накопителя в себестоимости ноутбуков выросла примерно в полтора раза.

Аналитики сравнивают данные за первый квартал 2025 года и третий квартал текущего. Но цены на память резко взлетели именно в третьем квартале 2025 года, так что данные источника можно оценить, как изменения за год.

Как можно видеть, в прошлом году на долю трёх основных компонентов в среднем приходилось 45% себестоимости компонентов ноутбука, а сейчас это 68%. Рост 23 процентных пункта или почти ровно в полтора раза. Само собой, это усреднённый показатель, так как всё зависит от конечных характеристик.

Аналитики ожидают, что рост цен на сами ноутбуки приведёт к тому, что по итогам года продажи по сравнению с 2025 годом упадут на 9,4%. Это очень много.