Даже находясь в кризисе Volkswagen создает крутые внедорожники: представлены Scout Traveler Mountainside и Scout Traveler Trail-Ready

Своеобразные преемники легендарных International Scout

Авто и транспорт

Американская Scout Motors, принадлежащая Volkswagen Group, представила два новых концепта на базе внедорожника Traveler — Mountainside и Trail-Ready. Первый демонстрирует более премиальное направление развития модели, второй ориентирован на серьезное бездорожье. Серийное производство автомобилей Scout планируется начать в следующем году.

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Источник изображения: Scout Motors

Traveler Mountainside создан в концепции «тихой роскоши». Кузов окрашен в оттенок Morning Dusk с золотистыми металлическими элементами, который, по задумке дизайнеров, напоминает рассвет в горах. При этом автомобиль лишили экспедиционного багажника и внешнего крепления запасного колеса, чтобы сохранить максимально лаконичный облик.

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Источник изображения: Scout Motors

Внедорожник получил крупные 22-дюймовые черные анодированные колесные диски и 35-дюймовые шины. В салоне — полуанилиновая кожа с клетчатыми вставками, декоративные элементы из переработанного ореха и металлические решетки акустической системы из нержавеющей стали. Потолок и стойки отделаны тканью с узором «гусиная лапка», крыша — панорамная.

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Источник изображения: Scout Motors

Traveler Trail-Ready представляет противоположную концепцию. Для повышения проходимости Scout установила специальные внедорожные бамперы, позволившие увеличить углы въезда и съезда. Trail-Ready также получил переднюю лебедку, защиту порогов и днища, фаркоп и 18-дюймовые диски с 35-дюймовыми внедорожными шинами.

Фото 1
Источник изображения: Scout Motors
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Источник изображения: Scout Motors

На крыше появился экспедиционный багажник, а сзади — внешнее крепление запасного колеса с дополнительной канистрой сбоку. Фотографии салона Scout пока не опубликовала, однако известно, что интерьер Denim District оформлен красной кожей.

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Источник изображения: Scout Motors
Фото 1
Источник изображения: Scout Motors

Оба Traveler пока имеют статус концептов. Scout использует серию подобных автомобилей для демонстрации возможных направлений развития серийной модели и будущего каталога аксессуаров. Публичный дебют Mountainside и Trail-Ready состоится в рамках Jazz Aspen Snowmass Labor Day Experience.

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