Даже находясь в кризисе Volkswagen создает крутые внедорожники: представлены Scout Traveler Mountainside и Scout Traveler Trail-Ready

Американская Scout Motors, принадлежащая Volkswagen Group, представила два новых концепта на базе внедорожника Traveler — Mountainside и Trail-Ready. Первый демонстрирует более премиальное направление развития модели, второй ориентирован на серьезное бездорожье. Серийное производство автомобилей Scout планируется начать в следующем году.

Traveler Mountainside создан в концепции «тихой роскоши». Кузов окрашен в оттенок Morning Dusk с золотистыми металлическими элементами, который, по задумке дизайнеров, напоминает рассвет в горах. При этом автомобиль лишили экспедиционного багажника и внешнего крепления запасного колеса, чтобы сохранить максимально лаконичный облик.

Внедорожник получил крупные 22-дюймовые черные анодированные колесные диски и 35-дюймовые шины. В салоне — полуанилиновая кожа с клетчатыми вставками, декоративные элементы из переработанного ореха и металлические решетки акустической системы из нержавеющей стали. Потолок и стойки отделаны тканью с узором «гусиная лапка», крыша — панорамная.

Traveler Trail-Ready представляет противоположную концепцию. Для повышения проходимости Scout установила специальные внедорожные бамперы, позволившие увеличить углы въезда и съезда. Trail-Ready также получил переднюю лебедку, защиту порогов и днища, фаркоп и 18-дюймовые диски с 35-дюймовыми внедорожными шинами.

На крыше появился экспедиционный багажник, а сзади — внешнее крепление запасного колеса с дополнительной канистрой сбоку. Фотографии салона Scout пока не опубликовала, однако известно, что интерьер Denim District оформлен красной кожей.

Оба Traveler пока имеют статус концептов. Scout использует серию подобных автомобилей для демонстрации возможных направлений развития серийной модели и будущего каталога аксессуаров. Публичный дебют Mountainside и Trail-Ready состоится в рамках Jazz Aspen Snowmass Labor Day Experience.