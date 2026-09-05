«Вайбовый» ноутбук, как конкурент MacBook Neo. Lenovo показала IdeaPad Vibe в разных цветах с ценой от 700 долларов

Кроме сверхтонкого ноутбука Aeroblade с твердотельными охладителями компания Lenovo также показала бюджетную модель IdeaPad Vibe. Новинка выделяется множеством цветовых вариантов, выбором из нескольких платформ и наличием двух размеров.

Vibe стоит от 700 долларов. Это делает его прямым конкурентом для MacBook Neo, и сюда же можно добавить выбор из семи цветов, что на рынке ноутбуков встречается редко.

На выбор есть модели с экранами 14 и 15 дюймов. При этом все новинки получили металлические корпуса, а ещё более необычной особенностью являются съёмные колпачки для клавиатуры, и это не механическая клавиатура. Также сообщается о массе от 1,3 кг.

Что касается платформы, обычно последние модели в этой ценовой категории опираются на Intel Core Series 3, то есть линейку Wildcat Lake. Lenovo решила иначе, и новинки получили на выбор процессоры Ryzen AI 400 либо SoC Snapdragon X. При этом конкретные модели не названы.

Оперативной памяти в базе, вероятно, будет 8 ГБ, но максимальный объём составляет 24 либо 32 ГБ. Известно также, что экраны могут быть как IPS, так и OLED с частотой до 120 Гц, а батареи имеют ёмкостью 50 либо 65 Втч.