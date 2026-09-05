Флагманский 16-ядерный AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и 192 ГБ ОЗУ по «неожиданной цене» около 7000 евро: представлен мини-ПК Minisforum MS-S1 MAX-P495

Minisforum представила на выставке IFA 2026 в Берлине компактную рабочую станцию MS-S1 MAX-P495, рассчитанную в том числе на локальный запуск больших ИИ-моделей. Главная особенность новинки — 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X-8533, из которых до 160 ГБ можно выделить встроенной графике.

В основе системы лежит AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 с 16 ядрами Zen 5 и поддержкой 32 потоков. Максимальная частота процессора достигает 5,2 ГГц. За графику отвечает встроенная Radeon 8065S с 40 вычислительными блоками и частотой до 3 ГГц. Общая производительность платформы в ИИ-задачах, по данным AMD, достигает 131 TOPS, причем до 55 TOPS обеспечивает NPU.

Minisforum также поделилась результатами собственных тестов локального запуска LLM. По данным производителя, модель DeepSeek V4 Flash на 284 млрд параметров с квантованием Q4 работает примерно со скоростью 15 токенов в секунду. Для модели на 122 млрд параметров с квантованием Q8 заявлена скорость около 27 токенов в секунду. Кроме того, MS-S1 MAX-P495 якобы способна удерживать контекст объемом 131 тыс. токенов для 122-миллиардной модели в Q8.

Продажи MS-S1 MAX-P495 должны начаться в сентябре. Точная стоимость версии со 192 ГБ памяти пока не раскрыта, но Minisforum опубликовала тизер, в котором указывает на «неожиданную стоимость»… в районе 7000 евро.