Маленький робот-пылесос ездит верхом на большом. iRobot показала необычную модель Roomba Duo

Компания iRobot показала робот-пылесос Roomba Duo. Из названия можно подумать, что это какая-то модель, у которой есть что-то двойное, но на самом деле всё интереснее. Это одна модель, но сразу два пылесоса.

Набор состоит из двух пылесосов: побольше и поменьше. Тот, который побольше, является основным. Он нацелен на основную уборку, включая мытьё полов паром. А вот второй, который компания называет ультракомпактным, позиционируется, как компаньон, помогающий убираться в труднодоступных местах.

На самом деле труднодоступными могут быть и самые обычные для обычного робота-пылесоса места, так как основной пылесос довольно высокий. Более того, оба пылесоса ездят по помещению вместе, причём не рядом, а маленький верхом на большом. При необходимости большой робот опускает маленького на пол посредством манипулятора.

Пока что это прототип, так что о характеристиках компания не говорила. Да и неясно, превратится ли он в итоге в серийный продукт.