Россияне раскупают Toyota Camry XV50, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo V: названы самые популярные 10-летние иномарки в России

Toyota Land Cruiser 200 тоже в их числе

В «Авто.ру» по запросу Autonews.ru назвали самые популярные среди российских покупателей 10-летние автомобили японских, корейских и немецких марок. Средняя стоимость такой иномарки в 2026 году составляет около 1,6 млн рублей — на 9% больше, чем годом ранее.

Среди японских моделей первое место заняла Toyota Camry поколения XV50 со средней ценой 1,67 млн рублей. В пятерку также вошли Toyota Land Cruiser 200 за 4,18 млн рублей (самая дорогая модель рейтинга), Toyota RAV4 XA40 за 1,92 млн, Mitsubishi Outlander III за 1,39 млн и Nissan X-Trail за 1,37 млн рублей.

В корейском сегменте самым популярным оказался Hyundai Solaris первого поколения. Средняя стоимость 10-летнего автомобиля составляет 901 тыс. рублей. Далее идут Kia Rio III за 945 тыс., Kia Ceed за 1,02 млн, Kia Sportage III за 1,33 млн и Hyundai ix35 за 1,41 млн рублей.

Среди немецких марок лидирует Volkswagen Polo V со средней ценой 730 тыс. рублей. Он же оказался самым дешевым автомобилем во всем рейтинге. Следом расположились Volkswagen Tiguan первого поколения за 1,3 млн рублей, Opel Astra J за 837 тыс., Mercedes-Benz E-Class W212 за 2,16 млн и BMW 3-Series F30 за 1,79 млн рублей.

По словам коммерческого директора «Авто.ру» Даниила Шкурыгина, 10-летние иномарки остаются одним из самых востребованных сегментов российского вторичного рынка. При этом предпочтения покупателей заметно различаются в зависимости от страны происхождения автомобиля.