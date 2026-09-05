«Король пустыни» от Mitsubishi возвращается? Представлен совершенно новый Mitsubishi Pajero Rally Concept

Mitsubishi представила в Японии концептуальный Pajero Rally Concept, созданный на базе вернувшегося на рынок рамного Pajero. Внедорожник получил оформление Ralliart и дополнительное оборудование для бездорожья. Это указывает на то, что компания может подготовить более мощную версию нового Pajero. Однако в компании пока отмечают, что конкретного проекта Pajero Ralliart пока нет.

Pajero Rally Concept выделяется красной гоночной ливреей с символикой Ralliart, расширенными колесными арками, измененными элементами задних стоек, красными защитными пластинами днища, решеткой радиатора Ralliart и шноркелем. Установлены 18-дюймовые диски Work Crag T-Grabic MC с внедорожными шинами Yokohama Geolandar X-AT.

Mitsubishi подчеркнула раллийное наследие Pajero — модель 12 раз побеждала на ралли «Дакар», за что получила прозвище «король пустыни». Компания заявляет, что автоспорт по-прежнему влияет на разработку серийных машин, а возможности расширения линейки Ralliart продолжают изучаться.

Сам новый Pajero вернулся к классической для модели формуле рамного внедорожника и позиционируется как конкурент Toyota Land Cruiser 300. Он построен на лестничной раме как у пикапа Triton, однако получил собственные настройки подвески: двойные поперечные рычаги спереди и пятирычажную схему с неразрезным мостом сзади.

На старте Pajero оснащается исключительно 2,4-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 480 Н·м. Он работает с восьмиступенчатым «автоматом» и фирменной системой полного привода Super Select 4WD II. В дальнейшем ожидается появление гибридной силовой установки.