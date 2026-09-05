Огромный неубиваемый смартфон со съёмной экшен-камерой, которая снимает под водой. Живые фото RugOne Xsnap 7 Pro

Модуль весом всего 39 граммов снимает видео в 2,7K и работает до 40 минут

Компания RugOne представила на IFA 2026 необычный защищённый смартфон Xsnap 7 Pro, главной особенностью которого стала съёмная камера на магнитном креплении. Наш корреспондент прислал живые фото новинки.

Миниатюрный модуль весит 39 граммов, умеет записывать видео в разрешении до 2,7K при 30 кадрах/с и способен работать до 40 минут на одном заряде. Встроенной памяти — 64 ГБ, а предварительный просмотр изображения можно передавать на смартфон с расстояния до 50 метров.

Камера поддерживает коррекцию искажений, блокировку горизонта и режим Freeframe, который сохраняет изображение со всей площади сенсора, позволяя позднее выбрать вертикальный или горизонтальный формат. Сам модуль выдерживает погружение на глубину до 5 метров без дополнительного защитного корпуса и совместим с аксессуарами с универсальным креплением.

При этом Xsnap 7 Pro остаётся полноценным смартфоном с 6,67-дюймовым экраном 120 Гц и пиковой яркостью 1700 нит, чипом MediaTek Dimensity 8400 и защитой IP68/IP69K. Основная камера получила 50-Мп сенсор с оптической стабилизацией, а дополнительная 64-Мп камера предназначена для ночной съёмки с ИК-подсветкой.

Предзаказы стартуют на Kickstarter 7 сентября по цене 800 евро, а глобальные продажи ожидаются в октябре за $1000.