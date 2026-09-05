Вслед за совершенно новым Hyundai Tucson выйдет совершенно новый Kia Sportage — он будет похож на флагманский Kia Telluride

Kia тестирует Sportage следующего поколения на дорогах общего пользования. Машина засветилась на шпионских фото без массивных маскировочных накладок. Камуфляж все еще скрывает некоторые детали, однако ресурс Carscoops уже оценил общие пропорции и пришел к выводу, что в дизайне прослеживается сходство с флагманским Kia Telluride: передняя часть стала практически вертикальной, появилась широкая решетка радиатора и расположенные по краям вертикальные световые элементы. В нижней части бампера находится прямоугольный воздухозаборник.

Kia Telluride Источник изображения: Kia

Боковины также стали более плоскими — сложные изгибы нынешнего Sportage уступили место более строгим поверхностям. У прототипа массивные пороги, почти горизонтальная оконная линия, покатая крыша и двухцветные колесные диски.

Крышка багажника отличается практически вертикальной формой. Спойлер крупный, а заднее стекло сравнительно небольшое. Фонари выполнены вертикальными и разделены на несколько элементов. Место для номерного знака перенесли с двери багажника на бампер.

Интерьер на новых снимках не показан, однако предыдущие прототипы указывали на появление мультимедийной системы Pleos Connect. Эта платформа предусматривает использование дисплеев с диагональю 12,9, 14,6 или даже 17 дюймов. Какой именно вариант достанется Sportage, пока неизвестно, но вряд ли ему положен самый большой экран.

Технические характеристики Kia официально не раскрыла. Ожидается, что новинка будет тесно связана с недавно показанным совершенно новым Hyundai Tucson — он стал на 60 мм длиннее предшественника, а колесная база увеличилась на 30 мм. Схожих изменений можно ожидать и от Sportage.

Одним из вероятных силовых агрегатов станет обновленная гибридная установка на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора. У родственного Tucson система выдает 242 л.с. и 380 Н·м. Для сравнения, мощность нынешнего Sportage Hybrid составляет 232 л.с.

Для Kia успех новой модели особенно важен: Sportage является самым продаваемым автомобилем марки в США. Только в августе американские дилеры реализовали рекордные 18 723 машины. Ожидается, что новое поколение выйдет на рынок как модель 2028 года.