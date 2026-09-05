Samsung тестирует несколько вариантов Galaxy S27, все на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (Qualcomm SM8975)

Samsung начала тестирование смартфонов серии Galaxy S27 с еще не представленным флагманским процессором Qualcomm SM8975, который, как утверждается, выйдет на рынок под названием Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. На это указывают данные из внутреннего проектного портала Qualcomm.

В утечке фигурируют сразу три проекта Samsung: SS_SM8975_GS27_AP, SS_SM8975_GS27_KOR и SS_SM8975_GS27_VZW. Они относятся к вариантам Galaxy S27 для Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Кореи и американского оператора Verizon соответственно.

Все три используют программную платформу Snapdragon_Premium_High_2026 — внутреннее обозначение Qualcomm для будущих флагманских чипсетов. Одновременное тестирование нескольких региональных и операторских вариантов может свидетельствовать, что разработка уже перешла от первоначальной проверки нового процессора к более продвинутой валидации ПО и радиочастотной части.

Утечка Notebookcheck не означает, что все Galaxy S27 во всем мире обязательно получат SoC Qualcomm. Samsung традиционно использует разные однокристальные системы в зависимости от модели и региона, поэтому параллельно могут существовать версии на других платформах.

Официальная премьера новых SoC Qualcomm ожидается в конце текущего месяца — в рамках мероприятия Snapdragon Summit, которое пройдет на Гавайях с 22 по 24 сентября.

Если Samsung сохранит привычный график, семейство Galaxy S27 должно быть представлено через несколько месяцев после новых SoC Qualcomm — в первом квартале следующего года.