10 ядер, до 96 ГБ ОЗУ и хранилище на 272 ТБ: представлены сетевые накопители Ugreen DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra, которые могут выступать в роли обычных ПК

Ugreen расширила линейку сетевых накопителей NASync: на выставке IFA 2026 компания представила модели DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra. Новинки получили процессоры Intel Core, по два интерфейса 10GbE и Thunderbolt 4. Максимальный объем хранилища старшей модели достигает 272 ТБ.

Младшая NASync DXP6800 Ultra оснащается 10-ядерным Intel Core 5 120U и 8 ГБ оперативной памяти. Она имеет шесть отсеков для жестких дисков и два слота для SSD M.2 NVMe. Суммарно система поддерживает установку до 208 ТБ памяти.

Модель NASync DXP8800 Ultra построена на процессоре Intel Core 7 150U, имеет восемь отсеков для HDD и два M.2 NVMe. Максимальная емкость достигает уже 272 ТБ. В базовой конфигурации — 8 ГБ DDR5.

В обоих случаях объем оперативной памяти можно расширить до 96 ГБ. Оба NAS получили сразу по два порта 10-гигабитного Ethernet, два Thunderbolt 4 с разъемами USB-C, два USB-A 10 Гбит/с и еще два USB-A 2.0. Также предусмотрены HDMI и слот для SD-карт.

По сравнению с моделями DXP6800 Pro и DXP8800 Plus на Core i5-1235U главным изменением стали процессоры. Согласно приведенным оценкам синтетических тестов, Core 5 120U примерно на 4% быстрее предшественника в многопоточных нагрузках, а Core 7 150U — примерно на 16%.

Ugreen NASync DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra уже появились в продаже. Шестидисковая версия стоит от $1450, а восьмидисковая — от $1780.