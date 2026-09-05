Toyota обновила свой дешевый универсал Probox, который продается уже 12 лет — ни новых моторов, ни интерьера, ни дизайна

Toyota обновила продающийся в Японии универсал Probox, который выпускается с 2014 года. Главным нововведением стала телематическая система T-Connect, которая теперь входит в стандартное оснащение всех комплектаций. Среди ее возможностей — автоматическое обращение в экстренные службы и даже уведомление полиции в определенных ситуациях.

Автомобиль получил штатный коммуникационный модуль DCM и пять лет бесплатного доступа к сервисам T-Connect. В их число входит HelpNet, связанный с системой подушек безопасности. При серьезной аварии автомобиль способен автоматически соединиться с оператором экстренных служб.

Более необычная функция связана с обнаружением аномального агрессивного вождения. Если электроника расценивает поведение автомобиля как признак возможного угона или угрозы для водителя, система может передать информацию правоохранительным органам. Toyota преподносит эту возможность прежде всего как элемент безопасности, а не как средство контроля обычной манеры вождения.

В Probox также появился сервис eCare. При включении предупреждающего индикатора на приборной панели водитель может связаться с оператором и получить рекомендации.

Через приложение My Toyota+ владельцу доступна удаленная проверка состояния автомобиля. Со смартфона можно узнать, заперты ли двери и выключена ли аварийная сигнализация. Приложение также способно предупредить владельца, если автомобиль остался незапертым.

Техническая часть не изменилась. Toyota Probox по-прежнему предлагается с атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 108 л.с. или с гибридной установкой общей мощностью 99 л.с. Бензиновая версия оснащается вариатором и доступна как с передним, так и с полным приводом, гибрид бывает только переднеприводным.

После обновления базовый Probox с передним приводом стоит в Японии от 1 965 700 иен, или примерно $12 600. Цена полноприводной версии начинается с 2 127 400 иен ($13 600), а топовый гибридный Probox F оценивается в 2 308 900 иен ($14 800). Внедрение телематики увеличило цены примерно на 47 300 иен ($300).

Само семейство Probox существует с 2002 года, модель нынешнего поколения продается уже около 12 лет. По информации японских СМИ, Toyota может представить полностью новый Probox в конце 2027 года или в 2028 году — ожидается переход на современную платформу TNGA-B от Yaris.