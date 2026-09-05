Метеорит возрастом 4,6 млрд лет рассказал о неизвестной роли магнетизма в рождении Солнечной системы

Древний метеорит, найденный в Антарктиде, сохранил следы мощного магнитного поля, существовавшего на самых ранних этапах формирования Солнечной системы. Открытие ученых показывает, что магнетизм мог играть гораздо более важную роль в рождении Солнца и планет, чем считалось ранее.

Иллюстрация магнетизма в ранней Солнечной системе Источник изображения: Hernan Canellas через Space.com

Речь идет о метеорите DOM 08006, найденном в Антарктиде в 2008 году. Он относится к числу наиболее примитивных и слабо измененных метеоритов: часть содержащегося в нем вещества сохранилась практически в том виде, в каком существовала при формировании Солнечной системы.

Ученые обратили внимание на кальций-алюминиевые включения, или CAI. Они сформировались в первые 200 тыс. лет Солнечной системы и относятся к древнейшим твердым материалам, появившимся в ней. По сути, эти микроскопические частицы сохранили «запись» условий, существовавших еще во время рождения Солнца.

Команда под руководством Кауэ Борлины из Университета Пердью исследовала несколько таких включений, содержащих магнитные минералы, в том числе железо. По остаточной намагниченности ученые определили, что вещество находилось под воздействием магнитного поля примерно в 12 раз сильнее современного магнитного поля Земли.

Около 4,6 млрд лет назад Солнечная система представляла собой огромное облако газа и пыли, которое постепенно сжималось под действием гравитации. Со временем оно превратилось в плоский протопланетный диск. В его центре сформировалось Солнце, а из оставшегося материала позднее возникли планеты.

Гравитация традиционно считается главным фактором этого процесса. Однако новое исследование указывает, что значительную роль могло играть и магнитное поле, возникающее при движении заряженных частиц в плазме. Оно могло способствовать сплющиванию первоначального облака и влиять на движение вещества внутри протопланетного диска, направляя его к формирующемуся Солнцу.

Ранее та же группа ученых находила в метеоритах следы магнитного поля, существовавшего примерно через 2 млн лет после начала формирования Солнечной системы. Но к тому времени Солнце уже сформировалось. DOM 08006 позволяет заглянуть гораздо глубже в прошлое — в первые сотни тысяч лет существования нашей планетной системы.

Полученные данные показывают, что одной гравитации для объяснения рождения Солнца и планет может быть недостаточно. Модели ранней Солнечной системы, вероятно, должны учитывать и влияние мощных магнитных полей.