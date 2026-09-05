Китай снова намусорил на орбите: спутник Yaogan-50 (02), запущенный на непопулярную ретроградную орбиту, развалился на 43 фрагмента

Проблема в том, что эти фрагменты могут «зависнуть» на орбите на десятилетия

Китайский спутник Yaogan-50 (02), запущенный в марте на ретроградную орбиту, распался как минимум на 43 фрагмента. Их уже каталогизировала 18-я эскадрилья космической обороны Космических сил США. Причина разрушения пока неизвестна.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Обломки разлетелись по орбитам высотой примерно от 600 до 1100 км, сохранив характерный для спутника наклон в 142 градуса. Среди возможных причин рассматриваются отказ двигательной установки или аккумуляторной батареи, а также столкновение с другим космическим объектом или обломком.

Проблема в том, что на такой высоте атмосфера почти не тормозит космический мусор. Поэтому образовавшиеся обломки, вероятно, останутся на орбите на десятилетия или даже дольше, создавая угрозу для других космических аппаратов.

Yaogan-50 (02) вывели на орбиту 15 марта с помощью ракеты Long March 6A с космодрома Тайюань. Двумя месяцами ранее на аналогичную орбиту отправился первый аппарат пары — Yaogan-50 (01). Оба спутника использовали редкую сильно ретроградную орбиту, на которой аппарат движется против направления вращения Земли.

Такая схема требует больше энергии при запуске и уменьшает полезную нагрузку ракеты, зато позволяет спутнику быстрее перемещаться относительно поверхности планеты и чаще наблюдать средние широты, включая территорию Китая и соседние регионы. Из других стран подобные орбиты регулярно использует разве что Израиль — главным образом из-за географических ограничений при запусках.

Официально китайская аэрокосмическая корпорация CASC называет спутники серии Yaogan аппаратами для наблюдения за земной поверхностью, оценки урожайности и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Западные аналитики считают, что некоторые аппараты серии могут использоваться для разведки и оснащаться радиолокаторами, оптическими системами и средствами радиотехнической разведки.

Yaogan-50 (01) разработала Шанхайская академия космических технологий, а второй аппарат — Китайская академия космических технологий.

В Китае пока публично не прокомментировали разрушение спутника. При этом в китайском каталоге космических объектов Spacemapper уже указаны четыре связанных с ним фрагмента, что указывает на фиксацию события китайскими средствами наблюдения.

Проблема космического мусора давно вышла за рамки отдельных аварий. Крупнейшим единичным событием является китайское испытание противоспутникового оружия 2007 года, в ходе которого был уничтожен спутник Fengyun-1C. Даже спустя 19 лет на орбите продолжают отслеживаться 2318 его обломков.

Всего на орбите сейчас отслеживается около 54 000 объектов размером более 10 см. Из них действующими аппаратами являются лишь около 9300. Число более мелких фрагментов значительно выше: примерно 1,2 млн объектов размером от 1 до 10 см и около 140 млн частиц размером от 1 мм до 1 см.

Большинство таких объектов невозможно каталогизировать, но это не делает их безопасными. На большой скорости даже небольшой фрагмент при столкновении способен серьезно повредить или полностью вывести из строя космический аппарат.