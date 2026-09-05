Рассекречен новый 6-ядерник AMD — Ryzen 5 7500 будет разгоняться до 5 ГГц

Спрос на этот процессор может убить цена

По данным известного инсайдера Роланда Квандта, AMD готовит к выпуску новый процессор Ryzen 5 7500 для платформы AM5. Новинка должна занять промежуточное положение между существующими Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7600.

Ключевым отличием Ryzen 5 7500 от Ryzen 5 7500F станет наличие iGPU — модель с индексом F лишена интегрированного GPU, такие системы требуют наличия дискретной видеокарты. По предварительным данным, в Ryzen 5 7500 будет использоваться графика RDNA 2 с двумя вычислительными блоками.

По характеристикам CPU Ryzen 5 7500 повторит 7500F: те же 6 ядер и 12 потоков, базовая частота 3,7 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц, 38 МБ кэш-памяти и тепловой пакет 65 Вт.

В Европе Ryzen 5 7500, по данным Роланда Квандта, будет стоить около 230 евро. Но такая стоимость выглядит явно завышенной: за чуть более 200 евро можно купить 6-ядерный Ryzen 5 7500X3D или 8-ядерный Ryzen 7 7700, причем во втором случае частота будет даже выше.

Роланд Квандт полностью рассекретил камеры GoPro 9 Black и GoPro 10 Black до их анонса и назвал их точную стоимость, а также опубликовал точные рендеры Nokia G21, Xiaomi Mi A3, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy Z Fold 4 и многих других смартфонов.