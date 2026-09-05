В России создали защитный чехол для литий-ионных аккумуляторов — он выдерживает температуру до 1400 °C

Академия государственной противопожарной службы МЧС России разработала защитный чехол для литий-ионных аккумуляторов, который локализует открытое пламя при возгорании батареи. Опытный образец представили на выставке «Комплексная безопасность» в Казани.

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Чехол изготовлен из плотного огнестойкого материала российского производства. По словам начальника кафедры пожарной техники АГПС Олега Двоенко, он способен выдерживать температуру до 1400 °C.

Во время теплового разгона аккумулятора чехол удерживает пламя и раскаленные частицы внутри, снижая риск распространения огня на мебель, стены и другие окружающие предметы. При этом разработка не предотвращает саму аварию батареи — ее задача заключается в локализации пожара и уменьшении его последствий.

Специалисты АГПС изучают безопасность литий-ионных аккумуляторов уже около пяти лет. За это время они исследовали наиболее распространенные причины возгораний —механическое повреждение ячеек, перегрев, перезаряд и короткое замыкание. По оценке разработчиков, опасное распространение огня возможно даже при сравнительно небольших аккумуляторных элементах.

Помимо защитных чехлов и противопожарных полотен академия разрабатывает решения для тушения тяговых батарей электромобилей. Один из проектов предусматривает создание вокруг автомобиля водяной завесы с одновременной подачей воды под днище, где обычно расположен аккумуляторный блок.