Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат такую же зарядку, как у прошлогоднего Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S27 Ultra сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью 60 Вт, впервые появившейся у Galaxy S26 Ultra.

Это следует из китайской сертификации 3C, где засветились модели SM-S9570 и SM-S9580, которые, согласно базе GSMA IMEI, соответствуют Galaxy S27 Pro и S27 Ultra. Обе версии получат зарядку 60 Вт, при этом адаптера в комплекте, как и прежде, не будет.

Интересно, что Galaxy S27 Pro должен стать первым смартфоном Samsung в истории S-серии с обозначением Pro.

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Ранее сертификацию 3C прошли Galaxy S27 и S27 Plus: им приписывают поддержку зарядки на 45 и 27 Вт соответственно. Таким образом, 60 Вт достанутся только двум старшим моделям линейки.

Все четыре смартфона Galaxy S27 уже появились в базе китайского регулятора — значительно раньше, чем устройства серии S26, сертифицированные лишь в январе 2026 года. Такой ранний выход документов может указывать на ранний запуск Galaxy S27, хотя официальная дата пока не объявлена.