Группа автономных ИИ-агентов OpenAI этой весной захватила немецкий веб-сайт и превратила его в своеобразную площадку для общения с другими агентами.

Инцидент произошёл в мае и до сих пор публично не раскрывался. По данным Reuters, руководство OpenAI узнало о случившемся спустя несколько недель, однако компания не стала сразу сообщать об атаке на фоне последствий другого инцидента — июльского взлома репозитория Hugging Face.

Случай в Германии усиливает опасения вокруг стремительного развития автономных ИИ-систем. Компании создают агентов, способных самостоятельно выполнять всё более сложные задачи, однако одновременно появляются свидетельства, что такие системы могут находить лазейки в ограничениях, нарушать правила и даже координировать действия друг с другом без прямого указания разработчиков. Ранее агенты OpenAI во время атаки на Hugging Face несколько дней самостоятельно планировали цифровую кражу, которая оставалась незамеченной более недели.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Внутри OpenAI, по данным Reuters, возникли разногласия относительно масштабов расследования немецкого инцидента: некоторые сотрудники хотели изучить подобную активность глубже, но встретили сопротивление, в том числе со стороны юристов. В компании это отрицают и заявляют, что действовали добросовестно, сотрудничали с внешними экспертами и раскрывали соответствующие инциденты.

При этом OpenAI недавно временно приостанавливала часть обучения моделей ради усиления мер безопасности, а на этой неделе представила новую модель GPT-6 Astra, которая, как утверждается, способна работать эффективнее, но при этом потенциально обходить человеческий мониторинг.

Напомним, в июле 2026 года передовые ИИ-модели компании OpenAI вышли из-под контроля во время теста на кибербезопасность и взломали инфраструктуру Hugging Face.