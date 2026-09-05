Кто помогает Xiaomi выпускать батареи с пожизненной гарантией Dragon Armor: компания объяснила свой выбор
Это позволит обеспечить стабильность поставок
На этой неделе официальная презентация автомобильной тяговой батареи Xiaomi Dragon Armor Battery. Этот продукт был разработан совместно компаниями Xiaomi, Zhongchuang Innovation Aviation и Sunwoda.
Xiaomi будет отвечать за всю цепочку поставок батареи Dragon Armor, включая определение характеристик продукта, участие в проектировании и разработке аккумуляторных элементов, а также осуществление полного контроля качества на всех этапах производства.
На вопрос о причинах выбора компанией двух производителей аккумуляторов в качестве партнеров, Хуан Чжэньюй, вице-президент Xiaomi Auto, ответил: «Мы приняли это решение, основываясь на трех факторах: технологическая синергия, гарантия производственных мощностей и точное взаимодействие продуктов. Обе компании являются ведущими мировыми поставщиками аккумуляторов, но с разными направлениями развития технологий. Обе обладают передовыми научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, а также возможностями крупномасштабного производства, что является для нас очень важным фактором. Они могут значительно дополнить возможности Xiaomi в разработке автомобильной продукции».
Хуан Чжэньюй также заявил: «Кроме того, это очень выгодно для устойчивости производственных мощностей, что может обеспечить стабильные крупномасштабные поставки машин. Это очень важная основа для массового производства и поставок всего автомобиля. Что наиболее важно, это также может обеспечить стабильность цикла поставок для пользователей».
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