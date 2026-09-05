Кто помогает Xiaomi выпускать батареи с пожизненной гарантией Dragon Armor: компания объяснила свой выбор

На этой неделе официальная презентация автомобильной тяговой батареи Xiaomi Dragon Armor Battery. Этот продукт был разработан совместно компаниями Xiaomi, Zhongchuang Innovation Aviation и Sunwoda.

Xiaomi будет отвечать за всю цепочку поставок батареи Dragon Armor, включая определение характеристик продукта, участие в проектировании и разработке аккумуляторных элементов, а также осуществление полного контроля качества на всех этапах производства.

На вопрос о причинах выбора компанией двух производителей аккумуляторов в качестве партнеров, Хуан Чжэньюй, вице-президент Xiaomi Auto, ответил: «Мы приняли это решение, основываясь на трех факторах: технологическая синергия, гарантия производственных мощностей и точное взаимодействие продуктов. Обе компании являются ведущими мировыми поставщиками аккумуляторов, но с разными направлениями развития технологий. Обе обладают передовыми научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, а также возможностями крупномасштабного производства, что является для нас очень важным фактором. Они могут значительно дополнить возможности Xiaomi в разработке автомобильной продукции».

Хуан Чжэньюй также заявил: «Кроме того, это очень выгодно для устойчивости производственных мощностей, что может обеспечить стабильные крупномасштабные поставки машин. Это очень важная основа для массового производства и поставок всего автомобиля. Что наиболее важно, это также может обеспечить стабильность цикла поставок для пользователей».