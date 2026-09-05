Представлен магнитный кулер OnePlus для охлаждения смартфонов

OnePlus начала продажи лимитированного магнитного кулера OnePlus 40W Super Ice Point Magnetic Cooler. Устройство выполнено в красно-золотой расцветке, имеет индивидуальный серийный номер и рассчитано на охлаждение смартфонов во время игр и других тяжёлых нагрузок. Цена новинки в Китае составляет 249 юаней.

Мощность системы увеличили до 40 Вт против 27 Вт у предыдущей версии. В конструкции используются осевой вентилятор, ребристый радиатор, термоэлектрический элемент TEC и силиконовая прокладка с медным армированием. Масса устройства составляет около 103 г.

Кулер поддерживает магнитную экосистему Oppo Mag и удерживается на смартфоне с силой до 10 Н. Площадь охлаждающей пластины TEC достигает 1600 мм², а система воздушных каналов направляет потоки сверху и снизу, не позволяя горячему воздуху дуть прямо на руку пользователя.