Представлен пылесос для влажной уборки Dyson W1 PencilWash

W1 PencilWash умеет работать в горизонтальном положении на 180°, весит 2,65 кг и получила ролик с более чем 85 тысячами щетинок

Dyson представила пылесос для влажной уборки W1 PencilWash, главная особенность которого — возможность полностью опускать корпус на 180°. Благодаря этому устройство способно забираться под диваны, кровати и другую низкую мебель.

Диаметр корпуса составляет всего 38 мм, а толщина в самой тонкой части — 7,5 см. Устройство весит 470 г, тогда как масса достигает 2,65 кг. Для хранения предусмотрена магнитная зарядная база.

За сбор жидкости отвечает роликовая щётка с 84 000 микроволоконных щетинок высокой плотности, которые впитывают воду и другие загрязнения. Ещё 1400 жёстких нейлоновых щетинок предназначены для волос, шерсти и ворса. Ролик вращается со скоростью 250 об/мин и рассчитан как на сбор твёрдого мусора, так и на удаление въевшихся пятен. Предусмотрено два режима подачи воды.

Конструкция W1 PencilWash также избавилась от привычных трубок и фильтров, благодаря чему сухой и влажный мусор собираются раздельно. Всасывающую головку можно отсоединить от ручки, а моющую насадку — снять и промыть отдельно.

Продажи в Китае начнутся 8 сентября. Официальная цена составляет 2499 юаней.