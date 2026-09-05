Представлен эффектный прозрачный корпус Patriot — внутри поместятся 10 вентиляторов и СЖО на 360 мм

Компания Patriot представила новый корпус Starry Sky Air Ocean View Room с большими прозрачными панелями.

Габариты модели составляют 440 × 275 × 398 мм, а внутри можно установить материнскую плату формата ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Верхняя часть корпуса практически целиком отдана под вентиляционную сетку, что должно улучшить отвод горячего воздуха. На передней панели расположены USB-A 3.0, USB-A 2.0 и 3,5-мм аудиоразъём.

Корпус совместим со стандартными блоками питания ATX и позволяет установить два 3,5-дюймовых и один 2,5-дюймовый накопитель. Максимальная длина видеокарты составляет 400 мм, а высота процессорного кулера ограничена 160 мм. При этом производитель предусмотрел достаточно места для мощной системы охлаждения — всего можно установить до десяти 120-мм вентиляторов.

Три вентилятора размещаются сверху, причём их можно заменить радиатором СЖО длиной 360 мм. Ещё три вентилятора устанавливаются на боковой стенке, один — сзади и три — снизу. Корпус поддерживает быструю разборку, что должно упростить сборку и обслуживание ПК.

В Китае чёрная версия стоит 259 юаней, а белая — 269 юаней.