Камерофон Honor Magic 9 получит две камеры по 200 Мп и два внешних объектива

Топовые модели серии получат ARRI, улучшенную стабилизацию и набор профессиональных аксессуаров для съёмки

Серия Honor Magic9 получит набор фотоаксессуаров, включая новый компактный телеконвертер с фокусным расстоянием 200 мм и старшую модель на 500 мм.

Версии Pro получат сразу две 200-мегапиксельные камеры — основную и перископическую телефотокамеру. Также заявлены отдельный чип обработки изображений, технологии ARRI, эффективная стабилизация и профессиональный комплект для фотографов.

Ранее сообщалось, что Honor сотрудничает с немецкой компанией Arri, специализирующейся на кинооборудовании. Основная камера Magic 9 может получить 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма с объективом f/1.57 и оптической стабилизацией.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Перископ может использовать крупный сенсор формата 1/1,4 дюйма, а сотрудничество с ARRI должно затронуть цветопередачу и обработку видео.

Презентацию серии ожидают 28 сентября.