NASA показала, как собирают ракету для возвращения на Луну

В сборочном корпусе Vehicle Assembly Building Космического центра Кеннеди продолжается монтаж двух твердотопливных ускорителей для сверхтяжёлой ракеты SLS.

Каждый из них имеет высоту примерно с 17-этажный дом, весит около 726 тонн и развивает тягу до 1633 тонн. Сегменты ускорителей доставили из Юты этим летом.

Ускорители играют ключевую роль в запуске SLS: на старте они обеспечивают более 75% всей тяги ракеты. После завершения сборки их соединят с остальными элементами носителя, который должен отправить корабль Orion в космос в рамках следующего этапа лунной программы NASA.

При этом сама программа Artemis заметно изменилась. Artemis III теперь станет испытательным полётом на околоземной орбите: NASA планирует проверить сближение и стыковку Orion, а также работу систем жизнеобеспечения совместно с коммерческими пилотируемыми посадочными аппаратами. Полученные данные должны подготовить почву для Artemis IV, в рамках которой высадку людей на Луну планируют провести в 2028 году.