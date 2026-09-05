Без руля, педалей и водителя, вдвое дешевле, чем на обычном такси. Появились первые отзывы о Tesla Cybercab

За поездки на беспилотном такси уплатили $92,51, хотя аналогичное время с Uber обошлось бы примерно в $200

Обозреватель и инвестор Сойер Мерритт (Sawyer Merritt) рассказал о трёх часах поездок на Tesla Cybercab, за которые он потратил в общей сложности $92,51. По его словам, три часа аналогичных поездок на Uber обошлись бы примерно в $200. Самая продолжительная поездка длилась около 40 минут, и за всё это время ему ни разу не пришлось обращаться в службу поддержки пассажиров.

Официальный запуск сервиса беспилотных такси состоялся на этой неделе. Особенно высоко Мерритт оценил работу системы автопилота FSD V15. По его словам, система не допускала странных манёвров, рывков или заметных колебаний и не демонстрировала нерешительности при движении.

Единственное замечание касается точек посадки и высадки: иногда пассажиру приходится немного пройти пешком, однако Мерритт считает, что этот недостаток может быть устранён по мере дальнейшего развития FSD V15.

Необычным оказалось и отсутствие привычных элементов управления. По словам обозревателя, к отсутствию зеркала заднего вида и боковых зеркал привыкаешь удивительно быстро. Он также описал впечатления от поездки как сюрреалистичные: можно полностью откинуть кресло, закрыть глаза и фактически вздремнуть на месте, где обычно сидит водитель, пока Cybercab самостоятельно везёт пассажира — без руля и педалей.

Ранее Tesla опубликовала видео с краш-тестами Cybercab, сделав акцент на безопасности будущего роботакси. Starlink V5 вскоре начнут напрямую интегрировать в Tesla Cybercab.