Российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — МС-21 — готовят к экспорту

Объединённая авиастроительная корпорация ведёт переговоры с дружественными странами о возможных поставках российских среднемагистральных самолётов МС-21.

Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума. При этом, по его словам, приоритетом должно стать удовлетворение спроса российских перевозчиков, чтобы обеспечить необходимую связанность регионов страны.

МС-21 разрабатывается как современный ближне- и среднемагистральный пассажирский самолёт, который должен заменить на российском рынке Ту-154 и семейство Ту-204, а также стать отечественной альтернативой зарубежным лайнерам Boeing 737 и Airbus A320. Интерес со стороны иностранных заказчиков может открыть для программы дополнительный рынок сбыта.

По словам Ядрова, МС-21 должен пройти все необходимые процедуры сертификации до середины 2027 года. После этого самолёт сможет перейти к полноценной эксплуатации и потенциальным экспортным поставкам.

Напомним, Минпромторг России рассчитывает в ближайшее время заключить с «Аэрофлотом» контракт ещё на 90 самолётов МС-21.