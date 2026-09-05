За несколько дней до анонса iPhone Ultra производитель чехлов Spigen выложил спорный тизер

Компания показала прозрачный аксессуар с металлическими элементами и символичным Hello

Мобильные телефоны

Spigen опубликовала загадочный тизер с изображением прозрачного чехла с металлическими деталями, а также надкусанного красного яблока.

Подпись Hello и сама композиция недвусмысленно отсылают к новинке Apple. Предположительно, производитель опубликовал тизер чехла для нового iPhone Ultra. 

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Источник изображения: Spiegen

Публикация уже вызвала резкую реакцию среди пользователей:

Не знаю, ребята, вы же знаете, что делаете... Как уважаемый бренд аксессуаров для Apple, я думаю, у вас есть определенные правила этикета в отношениях с другими брендами... Но, может быть, я ошибаюсь.
@albrch20
Это довольно подлый поступок — перебивать анонс готовящегося продукта. Инженеры-разработчики оборудования усердно работают ради таких моментов.
@OrrinTX

На что в Spigen ответили, что это всего лишь изображение надкусанного фрукта.

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