iPhone 18 Pro подорожает не так сильно, как ждали — цены iPhone Ultra тоже утекли в сеть

Утечки от Vodafone указывают на повышение стоимости Pro-моделей примерно на $100, а цена нового iPhone Ultra может стартовать с $2000

Зарубежные операторы связи начали раскрывать цены нового поколения iPhone. Согласно данным Vodafone Egypt, iPhone 18 Pro в Египте оценён в 98 000 египетских фунтов, а iPhone 18 Pro Max — в 105 000 фунтов. Это примерно на 10–11% выше стартовых цен предыдущего поколения. Однако напрямую переносить эти цифры на США нельзя: египетские цены включают высокие налоги и импортные сборы.

Ожидается, что в США iPhone 18 Pro получит стартовую цену около $1100, а iPhone 18 Pro Max — около $1300. Таким образом, Apple ограничится повышением примерно на $100, а не на $150–200, как ранее предполагали некоторые аналитики. При этом в линейке появится значительно более дорогой iPhone Ultra: Vodafone Egypt якобы оценивает его в 155 750 египетских фунтов.

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Дополнительная утечка из Vodafone Australia раскрывает варианты памяти iPhone Ultra: 256 ГБ за 3699 австралийских долларов, 512 ГБ за 4199 и 1 ТБ за 4699 долларов. С учётом местного 10-процентного налога и особенностей ценообразования предполагается, что в США новинка будет стоить от $2000.

Если прогноз окажется верным, iPhone Ultra окажется примерно на уровне Samsung Galaxy Z Fold Ultra и заметно дешевле ранее обсуждавшихся цен в $2500–3000.