Первый в мире потребительский маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 8 — Asus ROG Rapture GT-BN98 Pro — доступна для предзаказа в Канаде

ASUS начала продажи в Канаде игровых маршрутизаторов ROG Rapture GT-BN98 серии Wi-Fi 8, заявив о статусе первых в мире официально выпущенных потребительских устройств этого стандарта.

Старшая модель GT-BN98 Pro уже доступна для предварительного заказа за 1300 канадских долларов, а глобальный релиз серии ожидается в октябре. При этом стандарт IEEE 802.11bn, лежащий в основе Wi-Fi 8, пока находится в стадии разработки и должен быть окончательно утверждён только в мае 2028 года.

Серия включает GT-BN98 Pro и GT-BN98. Североамериканская версия Pro использует четыре диапазона 6 + 6 + 5 + 2,4 ГГц, тогда как глобальная GT-BN98 получила конфигурацию 6 + 5 + 5 + 2,4 ГГц. Обе модели оснащены четырёхъядерным процессором с частотой 2,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ флеш-памяти. Каждый диапазон поддерживает 4T4R и 4096-QAM, а суммарная теоретическая скорость достигает 30 Гбит/с у GT-BN98 Pro и 25 Гбит/с у GT-BN98.

Для проводных подключений предусмотрены два порта Ethernet 10 Гбит/с и четыре 2,5-гигабитных LAN-порта с агрегацией до 20 Гбит/с. ASUS обещает улучшение производительности даже с устройствами Wi-Fi 7, а по мере распространения Wi-Fi 8 должны раскрыться новые технологии, включая UEQM и NPCA, повышающие стабильность соединения и устойчивость к помехам.

Одновременно компания готовит Mesh-систему ZenWiFi BN12: она обеспечит до 19 Гбит/с, два 10-гигабитных порта и покрытие до 650 м².