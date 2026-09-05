Флешка с двумя USB-портами длиной всего 3,5 см, которая подключается и к ПК, и к смартфону. Представлена Colorful OVA07

Colorful представила USB-флеш-накопитель OVA07 серии Storm с двумя интерфейсами — USB-A и USB Type-C. Оба порта работают по стандарту USB 3.2 Gen 1 и обеспечивают передачу данных на полной скорости, а заявленная скорость чтения достигает 150 МБ/с. Благодаря USB-C накопитель можно напрямую подключать к современным смартфонам и планшетам для переноса фотографий, видео и других файлов.

Флешка выполнена в компактном корпусе длиной около 3,5 см и весит примерно 13 г. Конструкция предусматривает вращение на 360°, поэтому нужный разъём можно быстро развернуть. Защитная крышка фиксируется под углом 90° и закрывает порты от пыли, влаги и царапин. Корпус изготовлен из цинкового сплава с металлическим покрытием, которое должно повысить устойчивость к повседневному износу.

Colorful OVA07 совместима с Windows, macOS, Android, HarmonyOS и iPadOS. Накопитель подходит для компьютеров, смартфонов, планшетов, автомобилей и телевизоров, а также поддерживает резервное копирование фотографий, видео и файлов одним нажатием.

Цена версии на 32 ГБ составляет 59,9 юаня, 64 ГБ — 89,9 юаня, а 128 ГБ — 139,9 юаня.