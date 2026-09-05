Представлен тихий и мощный нагревательный блендер Xiaomi с лезвиями, которые можно снять и промыть

Xiaomi представила Mijia Blender 3 — новое поколение бытового блендера с акцентом на удобство очистки и низкий уровень шума. Главная особенность конструкции — съёмный блок лезвий с гравитационной фиксацией, который можно снять без инструментов и промывать водой. Корпус защищён по степени IPX9, а 13-слойная система шумоподавления снижает уровень шума до 45 дБ(А) при работе и 51 дБ(А) при смешивании.

За измельчение отвечает двигатель, раскручивающийся до 35 000 об/мин, и двухслойный восьмилопастной нож из нержавеющей стали. В сочетании с 3D-системой циркуляции и вогнутой нагревательной пластиной блендер способен измельчать ингредиенты до частиц размером около 100 мкм.

Для приготовления напитков предусмотрена сегментированная программа, которая автоматически меняет параметры нагрева и обработки. Есть и быстрый режим приготовления соевого молока за 18 минут, а также таймер до 12 часов и поддержание температуры 55 °C в течение 12 часов.

Mijia Blender 3 рассчитан на горячие и холодные напитки: максимальный объём составляет 1 л для горячих и 1,5 л для холодных напитков, чего достаточно для 2–4 человек. Доступны восемь автоматических режимов, ручная настройка степени измельчения и три программы очистки, включая высокотемпературную мойку и горячую сушку со стерилизацией до 99,99%.

Нагревательная пластина получила керамическое антипригарное покрытие, а безопасность обеспечивают пять защитных систем. Цена новинки — 389 юаней.