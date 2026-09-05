Крошечная электронная книга, похожая на смартфон, с уникальным экраном. iReader Tango2S доступна для предзаказа в Китае

iReader открыла предварительные заказы на электронную книгу Tango2S, выполненную в необычном форм-факторе смартфона.

Устройство получило чёрно-белый экран E Ink Carta 1300 диагональю 5,84 дюйма с разрешением 1648 × 842 пикселя и плотностью 300 PPI. Продажи стартуют 8 сентября, заявленная цена составляет 1699 юаней, а первые покупатели смогут получить скидку 100 юаней.

По сравнению с Tango2, представленной в октябре 2025 года за 1899 юаней, новая модель стала ещё компактнее. Предшественник имел 6,13-дюймовый экран Carta 1300, размеры 159,5 × 80 × 7,9 мм и вес 157 г. Он также поддерживал быструю смену кадров iDisplay 3.0 с частотой до 30 кадров в секунду и технологию очистки остаточных изображений iClean 2.0.

У Tango2 были встроенный динамик, Bluetooth 5.0, восьмиядерный процессор, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 3900 мА•ч.