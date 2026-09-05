Новые версии Xiaomi 18 Fold показали до выхода — красный уже не единственный

К красному варианту добавились строгий чёрный и тёплый золотистый

Мобильные телефоны

Xiaomi продолжает раскрывать детали своего нового складного смартфона 18 Fold. Президент компании Лу Вэйбинь показал ещё две расцветки устройства, дополнив ранее продемонстрированный красный вариант. Новинки получили чёрный и тёплый золотисто-белый цвета.

Фото 1
Источник изображения: Xiaomi

Чёрная версия выглядит максимально сдержанно и классически, тогда как золотисто-белая делает ставку на более мягкий и премиальный внешний вид. Сам Лу Вэйбинь описал чёрный цвет как глубокий и лаконичный, а золотисто-белый — как тёплый, спокойный и элегантный.

Фото 1
Источник изображения: Xiaomi
Фото 1
Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi 18 Fold позиционируется как новая разновидность складного смартфона — так называемый «средний» формат, который должен объединить компактность обычного смартфона с преимуществами большого гибкого экрана.

Официальная презентация новинки состоится 7 сентября.

Представлен очиститель воды Xiaomi с минерализацией — он превращает обычную воду в «бутилированную»Крошечная электронная книга, похожая на смартфон, с уникальным экраном. iReader Tango2S доступна для предзаказа в Китае

Комментарии

правилами