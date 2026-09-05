Представлен очиститель воды Xiaomi с минерализацией — он превращает обычную воду в «бутилированную»

Xiaomi представила Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 — систему очистки воды для установки под раковиной, которая сочетает обратный осмос и последующую минерализацию.

Производительность устройства достигает 3,38 л/мин. По данным производителя, 500 мл воды можно набрать примерно за 3 секунды. Новинка уже доступна для предварительного заказа в Китае по цене от 2199 юаней.

Система использует девять ступеней фильтрации с точностью до 0,0001 мкм и мембрану обратного осмоса с заявленным коэффициентом опреснения 98,5%. Xiaomi обещает удаление более 99,99% вирусов, свыше 99,9% кишечной палочки и антибиотиков, а также более 99% тяжёлых металлов. Кроме того, фильтр должен задерживать остатки пестицидов, микропластик, канцерогенные вещества и ПФАС. Мембрана оснащена системой рециркуляции чистой воды для автоматического удаления загрязнений.

Главная особенность Mijia Rich Mineral Water Purifier 2 — минерализация очищенной воды. Специальный картридж постепенно возвращает шесть компонентов: стронций, цинк, кальций, магний, калий и бикарбонат. Содержание стронция заявлено на уровне не менее 0,2 мг/л.

В комплект также входит интеллектуальный кран с дисплеем TDS, а через приложение Mi Home можно контролировать качество воды и ресурс фильтров и получать уведомления об их замене.