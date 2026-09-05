Китайские экраны для iPhone оказались недостаточно качественными: Apple снова заказывает больше панелей у Samsung и LG

Китайская BOE заметно сократила присутствие в цепочке поставок OLED-дисплеев для iPhone. По данным аналитика Omdia Korea, в первом квартале 2026 года на компанию пришлось около 14% поставок панелей для смартфонов Apple. Для сравнения, доля Samsung Display составила 59%, а LG Display — 27%. Таким образом, два южнокорейских производителя фактически контролируют 86% поставок OLED-экранов для iPhone.

Позиции BOE начали слабеть после нескольких лет роста. Компания вошла в цепочку поставок Apple в 2021 году, а ещё недавно её доля приближалась к 20%. Однако затем она снизилась примерно до 15%, а теперь — до 14%. Одной из главных причин аналитики называют проблемы с качеством LTPO-панелей, из-за которых объёмы поставок BOE ежегодно сокращаются.

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Освободившуюся долю рынка получают Samsung и LG, которые продолжат поставлять OLED-панели для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На фоне сокращения поставок также сохраняется вопрос о прогнозируемом снижении общего объёма OLED-панелей для смартфонов примерно на 30 млн единиц.